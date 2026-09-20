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Татар-информ

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VR-профессии и огромное «Лего»: как проходит фестиваль «Время быть вместе»

VR-профессии и огромное «Лего»: как проходит фестиваль «Время быть вместе»

У центра семьи «Казан» проходит фестиваль «Время быть вместе». Корреспондент «Татар-информа» прошёлся по площадке и попробовал все активности, которые предлагают посетителям.

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