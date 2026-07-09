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«Индиана» решила расстаться с Майкой Поттером

« Индиана » планирует отчислить форварда Майку Поттера. Этот шаг позволит клубу освободить место под потолком зарплат для подписания Лэрри Нэнса-младшего на минимальный контракт.

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