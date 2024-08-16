США помогли снизить отток капитала из России

У сложностей с валютными переводами есть позитивные последствия для экономики России @ Наталья Селиверстова/РИА Новости Tекст: Ольга Самофалова Один из последних крупных банков в России, который проводил трансграничные переводы в валюте, прекращает оказывать такие услуги.