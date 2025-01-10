В Челябинске снова закрывают горки в ледовых городках

Из-за аномального потепления в Челябинске вновь закрывают зимние аттракционы. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с установлением плюсовой температуры воздуха и для обеспечения безопасности посетителей на территории ледового городка «Остров сокровищ» на площади Революции сегодня, 10 января, с 14:00 будут закрыты горки.
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