В Челябинске снова закрывают горки в ледовых городках

Из-за аномального потепления в Челябинске вновь закрывают зимние аттракционы. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с установлением плюсовой температуры воздуха и для обеспечения безопасности посетителей на территории ледового городка «Остров сокровищ» на площади Революции сегодня, 10 января, с 14:00 будут закрыты горки.