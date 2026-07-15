Яальчанка заплатит 5 тысяч за оскорбление коллеги в рабочем чате

Ссора с оскорблениями в рабочем чате закончилась для ямальчанки судом и штрафом. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, с жалобой в надзорный орган обратилась жительница Лабытнанги.
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