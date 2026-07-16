Сотрудники петербургского ЗакСа пройдут диспансеризацию за 1,2 млн

Диспансеризация доступна всем россиянам с 18 лет и позволяет выявить болезни на ранних стадиях. Сотрудники петербургского ЗакСа тоже заботятся о своем здоровье: на плановый медосмотр в 2026 году потратят 1,2 млн рублей из городского бюджета.
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