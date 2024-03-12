Владельцы Tesla Cybertruck жалуются, что начали попадать в черный список компании

Еще до того, как компания Tesla начала официальные поставки своим клиентам электромобилей Cybertruck, американский автопроизводитель предупреждал, что будет жестоко карать спекулянтов, занимающихся перепродажей машин.
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