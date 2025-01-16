Что такое информационный каскад?

Информационный каскад это феномен в сфере экономики и социологии, который описывает процесс принятия решений, когда индивидуумы основывают свои действия не только на личной информации, но и на наблюдениях за поведением других людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)