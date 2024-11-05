Google: округа-тезки кандидатов привели к «предвзятому поиску» на выборах в США

Корпорация Google заявила об исправлении проблемы в своей поисковой системе, из-за которой якобы была скрыта информация о местонахождении избирательных участков для голосования за кандидата в президенты США Дональда Трампа.
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