АТОМНАЯ БОМБА У БЕРЛИНА: НА ЧТО ГОТОВ ЕС РАДИ УКРАИНЫ

▪️Появится ли ядерное оружие у Берлина и чем это грозит безопасности Европы и России▪️Изменится ли внешняя и внутренняя политика Британии после прихода нового премьера▪️Как русофобия, призванная сплотить ЕС, на самом деле углубляет внутренний раскол в Старом Свете▪️Почему соцсети – инструмент, продвигающий пороки и делающий человека рабом цифры▪️Россия строит общество свободных людей с большими семьями.