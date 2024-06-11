В Госдуме раскритиковали Минобороны за обмундирование солдат: «Приходится покупать самим»

МОСКВА, 11 июня, ФедералПресс. Замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений генерал-полковник Владимир Шаманов раскритиковал генералов Минобороны за обмундирование солдат, сравнив российскую армию с «партизанским отрядом».
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