Песик стал спортивным снарядом, чтобы помочь хозяину с тренировкой

«Миленький утяжелитель».Домашних животных хлебом не корми, дай хотя бы в чем-нибудь помочь хозяевам. Иногда их помощь превращается в настоящую катастрофу, но, к счастью, с пёсиком Фунтиком из этого видео и его владельцем ничего плохого не случилось.