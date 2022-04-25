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Песик стал спортивным снарядом, чтобы помочь хозяину с тренировкой

Песик стал спортивным снарядом, чтобы помочь хозяину с тренировкой

«Миленький утяжелитель».Домашних животных хлебом не корми, дай хотя бы в чем-нибудь помочь хозяевам. Иногда их помощь превращается в настоящую катастрофу, но, к счастью, с пёсиком Фунтиком из этого видео и его владельцем ничего плохого не случилось.

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