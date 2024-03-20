Магическая йодная сетка от различных болезней

Я думаю каждому хоть раз, да рисовали йодную сеточку при кашле, или простуде. А вот вы хоть раз задумывались, как она работает? Что же это за магия-то такая, которая лечит от тысячи болезней? Йод обладает местно-раздражающим, активизирующим кровообращение и противовоспалительным действием.