Погода позволит москвичам продолжить купальный сезон в августе

Первые выходные августа в столичном регионе будут теплыми. Это позволит москвичам и гостям города продолжить купальный сезон, рассказала Агентству «Москва» главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
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