В России активно готовят «максимально упрощенный доступ к космосу». Уже готов прототип нового спутника

В России создают платформу «Марафон-2.0», второе поколение спутниковой группировки «Марафон-IoT». Она предоставит максимально упрощенный доступ к космосу для промышленности, сельского хозяйства и других заказчиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии