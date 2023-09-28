Менеджер, близкий к офису «Торонто»: «Масаи Уджири – тот самый парень из Фэнтези, который предлагает пять сделок в неделю и отменяет их в последнюю минуту»

Обозреватель «Портленда» Шон Хайкин сравнил президента «Торонто» Масаи Уджири с игроком в Фэнтези. «Один мой знакомый, имеющий дело с фронт-офисом «Торонто», с которым я разговаривал на этой неделе, назвал Масаи «тем самым парнем из вашей Фэнтези-лиги, который предлагает пять сделок в неделю и отменяет их в последнюю минуту, прежде чем вы успеваете решить, принимать их или нет», – сказал Хайкин в эфире The Raptors Show.