Менеджер, близкий к офису «Торонто»: «Масаи Уджири – тот самый парень из Фэнтези, который предлагает пять сделок в неделю и отменяет их в последнюю минуту»

Обозреватель «Портленда» Шон Хайкин сравнил президента «Торонто» Масаи Уджири с игроком в Фэнтези. «Один мой знакомый, имеющий дело с фронт-офисом «Торонто», с которым я разговаривал на этой неделе, назвал Масаи «тем самым парнем из вашей Фэнтези-лиги, который предлагает пять сделок в неделю и отменяет их в последнюю минуту, прежде чем вы успеваете решить, принимать их или нет», – сказал Хайкин в эфире The Raptors Show.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Евгений Ловчев: «Все идет к тому, что у Захаряна в Испании будет сценарий, как у Миранчука в Италии»
- «Пари НН» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча со «Спартаком»
- Ивич о России: «Никогда не бывал в стране, где на улицах было бы так чисто. Это часть культуры. Удивлен ситуацией с пробками на дорогах, так много машин – сумасшествие!»
Свежие комментарии