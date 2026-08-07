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Лантратова предложила отменить госпошлину за исправление опечаток в документах

Лантратова предложила отменить госпошлину за исправление опечаток в документах

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова предложила освободить россиян от уплаты государственной пошлины при обращении в суд с заявлениями об исправлении опечаток в документах, влияющих на назначение пенсий, оформление жилья или получение социальных выплат.

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