Завершено расследование убийства Владлена Татарского

Завершено расследование убийства Владлена ТатарскогоПомимо Дарьи Треповой, которую обвиняют по трем статьям (теракт, незаконный оборот взрывчатки, поддельные документы), к уголовной ответственностиза укрывательство особо тяжкого преступления привлечен Дмитрий Касинцев.
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