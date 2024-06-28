Байден обвинил Трампа в том, что его команда создала катастрофу для США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе дебатов с республиканцем Дональдом Трампом, которые транслирует телеканал CNN, обвинил бывшего главу государства в том, что его команда создала катастрофу для страны.
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