Японский фондовый рынок достиг во вторник новых рекордов Азия торговалась смешанно

Большинство фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник показали снижение. Инвесторы в Азии оценивали данные по инфляции в Южной Корее, которая в июне составила 2,4%, не оправдав ожиданий экономистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии