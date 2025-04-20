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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кудашов о том, давал ли Комтуа установку устроить демарш перед СМИ: «Нет. Мы и в самом деле фокусируемся на игре. С огромным уважением относимся к журналистам»

Канадский нападающий «Динамо» Максим Комтуа одной фразой отвечал на вопросы журналистов после матча плей-офф с «Ак Барсом» (4:3, 3-2 в серии).

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