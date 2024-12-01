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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Воронков подрался с Коннором Мерфи, вступившись за Марченко

Во втором периоде защитник «Блэкхокс» Коннор Мерфи применил силовой прием против Кирилла Марченко. Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков заступился за товарища по команде и подрался с Мерфи.

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