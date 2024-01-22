Рябков: РФ не задействовала горячую линию с США из-за госпитализации Остина

ТАСС/EPA/MAXIM SHEMETOV Россия не задействовала горячую линию с США из-за ситуации вокруг госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина из-за отсутствия для этого достаточных оснований, заявил в беседе с РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.