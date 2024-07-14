Как мировые лидеры отреагировали на стрельбу в Трампа

Будни мужчин. Все что нам интересно

Стала известна первая реакция лидеров ведущих мировых держав и объединений на стрельбу в американском штате Пенсильвания, в результате которой получил ранение кандидат на пост главы Белого дома от Республиканской партии Дональд Трамп.