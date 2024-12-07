Россия откроет посольство в Доминиканской Республике в 2025 году

Государство готово содействовать нашей стране в этом вопросе Посол Доминиканской Республики в России Рамон Алехандро Ариас Сарсуэла заявил ТАСС, что Россия планирует открыть посольство в Доминиканской Республике в 2025 году.
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