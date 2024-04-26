Юлиана Княжевская: в СВАО реконструируют участок улично-дорожной сети

Проект планировки предусматривает реконструкцию 500 метров дороги Председатель Москомархитектуры Княжевская Юлиана Владимировна В СВАО между районами Южное Медведково, Бабушкинский и Свиблово появится новый мост и реконструируют участок улицы.
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