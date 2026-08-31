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ИА Регнум

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Путин и Си Цзиньпин проводят двустороннюю встречу

Путин и Си Цзиньпин проводят двустороннюю встречу

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят двустороннюю встречу.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин / Источник: © Максим Стулов/POOL/ТАССНовость дополняется Самая интересная информация — в канале «Регнум» в мессенджере МАХ.

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