Эксперт дала советы по выбору сумки

Сумка — не просто аксессуар, а элемент, который может задать тон всему образу. Руководитель направления «Кожгалантерея» бренда SOKOLOV Марина Торопова рассказала «Известиям» 7 мая, как выбрать цвет, который долго не надоедает, легко сочетается с гардеробом и остается актуальным несколько лет.