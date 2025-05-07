Эксперт дала советы по выбору сумки

Сумка — не просто аксессуар, а элемент, который может задать тон всему образу. Руководитель направления «Кожгалантерея» бренда SOKOLOV Марина Торопова рассказала «Известиям» 7 мая, как выбрать цвет, который долго не надоедает, легко сочетается с гардеробом и остается актуальным несколько лет.
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