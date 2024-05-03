Разработка ТОС-3 "Дракон" испугала западных журналистов

Новость о разработке современной российской огнеметной системы повергла в ужас западных журналистов. Издание Welt пишет, что речь идёт о ТОС-3 "Дракон" - именно так назовут образец, о создании которого объявил Ростех.
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