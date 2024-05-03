РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 176 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Надо не болтать, а епнуть и уже давно.В МИД РФ заявили ...
  • bmp5555
    "Экономическое процветание" Украины - это когда было?"Объявил войну": ...
  • Сергей Андросов
    Звездануть по хохлам так, чтобы они при одном упоминании крымский мост сраться начинали.В МИД РФ заявили ...

Разработка ТОС-3 "Дракон" испугала западных журналистов

Новость о разработке современной российской огнеметной системы повергла в ужас западных журналистов. Издание Welt пишет, что речь идёт о ТОС-3 "Дракон" - именно так назовут образец, о создании которого объявил Ростех.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх