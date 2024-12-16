Противник переходит к обороне: Белоусов рассказал об успехах российской армии

МОСКВА, 16 декабря, ФедералПресс. На расширенном заседании коллегии Министерства обороны глава ведомства Андрей Белоусов подчеркнул значительные достижения и мощь российской армии в условиях жесткого противостояния с коллективным Западом.
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