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Регионы России

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Глава Лиги безопасного интернета инициировала проверку блогера Мироновой из-за рекламы с изображением могилы

Глава Лиги безопасного интернета инициировала проверку блогера Мироновой из-за рекламы с изображением могилы

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина объявила о намерении обратиться в контролирующие органы с требованием проверить блогера Анастасию Миронову на предмет соблюдения налогового законодательства.

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