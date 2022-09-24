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Киргизские болельщики назвали Россию «близкой по духу» страной

Киргизские болельщики назвали Россию «близкой по духу» страной

Товарищеский матч начнется сегодня в 17.00 мск В преддверии товарищеского матча сборных России и Киргизии, который состоится в Бишкеке 24 сентября в 17-00, корреспонденты «МК» пообщались с местными болельщиками и узнали их настроение перед матчем.

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