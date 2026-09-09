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Четыре брака, непризнанная дочь и воссоединение с «Секретом»: бурные повороты судьбы Николая Фоменко

Четыре брака, непризнанная дочь и воссоединение с «Секретом»: бурные повороты судьбы Николая Фоменко

Николай Фоменко принадлежит к той редкой категории артистов, у которых жизнь выглядит столь же динамично, как и творческая биография.

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