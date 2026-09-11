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Кто ушел в шестом выпуске шоу «Выживалити. Наследники»

Кто ушел в шестом выпуске шоу «Выживалити. Наследники»

На этой неделе многие участники показали себя с худшей стороны Ума Кристовская в шоу «Выживалити. Наследники»К шестой неделе в проекте остались Полина Симачева (внучка актрисы Веры Глаголевой), младший сын Алены Свиридовой — Григорий Мирошниченко, Мартин Авербух, Ума Кристовская (дочь Владимира Кристовского) и Александр Буйнов.

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