Кто ушел в шестом выпуске шоу «Выживалити. Наследники»

На этой неделе многие участники показали себя с худшей стороны Ума Кристовская в шоу «Выживалити. Наследники»К шестой неделе в проекте остались Полина Симачева (внучка актрисы Веры Глаголевой), младший сын Алены Свиридовой — Григорий Мирошниченко, Мартин Авербух, Ума Кристовская (дочь Владимира Кристовского) и Александр Буйнов.