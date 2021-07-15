Вандалы не перестают атаковать Петрозаводск

За последние шесть месяцев на территории Петрозаводска участились случаи актов вандализма гражданами, в том числе несовершеннолетними, в отношении малых архитектурных форм, остановочных комплексов, детского игрового и спортивного оборудования.
За последние шесть месяцев на территории Петрозаводска участились случаи актов вандализма гражданами, в том числе несовершеннолетними, в отношении малых архитектурных форм, остановочных комплексов, детского игрового и спортивного оборудования.
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