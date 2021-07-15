karelinform

166 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Нас им не жалко. Мы отработанный материал. Прививки посл 60 лет делать рисковано.Резкое потепление...
  • Россиянин
    Иммунитет вырабатывается через 21 день. В период между вакцинациями можно заразиться если не беречься.«Хороним нашу баб...
  • Борис Николаевич
    Автор видать достойный ученик Горбачёва! Написал статью, ни о чём!Жара в России про...

Вандалы не перестают атаковать Петрозаводск

Вандалы не перестают атаковать Петрозаводск

За последние шесть месяцев на территории Петрозаводска участились случаи актов вандализма гражданами, в том числе несовершеннолетними, в отношении малых архитектурных форм, остановочных комплексов, детского игрового и спортивного оборудования.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх