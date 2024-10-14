Экономист Смирнов назвал четыре причины роста инфляции, вопреки ставке ЦБ

Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 25 октября. Признаков замедления роста цен нет, поэтому в Центробанке считают необходимым ужесточить денежно-кредитную политику.
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