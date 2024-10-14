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Экономист Смирнов назвал четыре причины роста инфляции, вопреки ставке ЦБ

Экономист Смирнов назвал четыре причины роста инфляции, вопреки ставке ЦБ

Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 25 октября. Признаков замедления роста цен нет, поэтому в Центробанке считают необходимым ужесточить денежно-кредитную политику.

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Комментарии
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Александр Т
Самое интересное если (мечты) у нас инфляция снизится у пенсионеров все надбавки снимут?
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13 час.

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