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Прогноз магнитных бурь на среду, 15 мая 2024 года

Прогноз магнитных бурь на среду, 15 мая 2024 года

Прогноз магнитных бурь на среду, 15 мая 2024 года Ирина ОрлонскаяВечером 14 мая на Земле разразилась магнитная буря, причем ее максимальная сила достигла уровня Kp6.

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