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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Пари НН» Медведев о 12-м месте в РПЛ: «Никому неохота бороться за выживание. Но есть реальность, в которой мы живем. Нить очень тонкая»

После 11 туров нижегородцы идут на 12-м месте в Мир РПЛ с 11 очками.  «Никому неохота бороться за выживание.

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