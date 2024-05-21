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Стадо желудков

Стадо желудков

 В чем причина оглупления части граждан украинской территории? То, что видны сектантские технологии – факт! Но и то, что далеко не все на них повелись – тоже факт! В чем причина такого раскола и что повлияло на тех, на кого не повлияли сектантские методы? Считаю, что причина в смене культурного кода.

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Комментарии
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Константин Беляев
Автор прав, но не очень. )) Человеку нужно не с интеллектом общаться, а с душой своей. В ней все заложено.
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3 час.
Одиссей
А мата было таки меньше. Лично я начал материться только в армии, когда понял, что иначе мои команды до подчиненных не доходят.  А сейчас....  Буквально сегодняшнее впечатление: выгуливаю внучку, сижу на скамеечке, мимо проходят две Джульетты (или Наташи Ростовы) и РАЗГОВАРИВАЮТ матом!!  Правда, увидев мое перекошенное лицо, заткнулись, перешли на нормативный русский и по-бырому слиняли..
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13 мин.
Одиссей
Мысль автора в целом понятна и абсолютно справедлива, НО!!! Что касаемо Околицы, то там ВСЕГДА думали желудком. Какая там рабочая гордость!!!!! На завод/контору шли работать ТОЛЬКО ради пенсии и чтобы не цеплялись по поводу тунеядства (была тогда такая статья УПК). А так, начиная с марта и по октябрь все мысли и телодвижения были вокруг ЛИЧНЫХ земельных участков: рассада, вскапывание, посадка, полив, прополка, окучивание, уборка и т.д. Пользовались каждым удобным случаем, чтобы прихватить и обработать дополнительный участок. А потом, разумеется, выгодно использовать урожай. Ничего не говорю: все зарабатывалось собственным горбом и потом. Но!! Дальше этого, дальше стремления &quot;жить, как люди&quot; дело не шло.
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