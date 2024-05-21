Стадо желудков

А мата было таки меньше. Лично я начал материться только в армии, когда понял, что иначе мои команды до подчиненных не доходят. А сейчас.... Буквально сегодняшнее впечатление: выгуливаю внучку, сижу на скамеечке, мимо проходят две Джульетты (или Наташи Ростовы) и РАЗГОВАРИВАЮТ матом!! Правда, увидев мое перекошенное лицо, заткнулись, перешли на нормативный русский и по-бырому слиняли..

Одиссей

Мысль автора в целом понятна и абсолютно справедлива, НО!!! Что касаемо Околицы, то там ВСЕГДА думали желудком. Какая там рабочая гордость!!!!! На завод/контору шли работать ТОЛЬКО ради пенсии и чтобы не цеплялись по поводу тунеядства (была тогда такая статья УПК). А так, начиная с марта и по октябрь все мысли и телодвижения были вокруг ЛИЧНЫХ земельных участков: рассада, вскапывание, посадка, полив, прополка, окучивание, уборка и т.д. Пользовались каждым удобным случаем, чтобы прихватить и обработать дополнительный участок. А потом, разумеется, выгодно использовать урожай. Ничего не говорю: все зарабатывалось собственным горбом и потом. Но!! Дальше этого, дальше стремления "жить, как люди" дело не шло.