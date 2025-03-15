Недорогая альтернатива GPS от Tern AI действительно работает

Все мы испытывали момент разочарования, когда GPS глючит, и вы пропускаете съезд с шоссе. Команда Tern AI, создающая недорогую альтернативу GPS, говорит, что это происходит потому, что нынешняя технология ограничена зависимостью от спутникового позиционирования.