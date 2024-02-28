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Манты с бараниной и тыквой

ИНГРЕДИЕНТЫ 400 г мякоти баранины 150 г курдючного жира 250 г тыквы 2 большие белые луковицы соль, свежемолотый черный перец сливочное масло для смазывания катык/сметана, масло и зелень для подачи Для теста: 500 г муки 200 мл бутилированной воды соль ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Шаг 1 Из ….

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