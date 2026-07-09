Жители Львова восстали против принудительной мобилизации

Во Львове разразился стихийный бунт против деятельности ТЦК и принудительной мобилизации. В ночь с 8 на 9 июля во Львове произошла масштабная стихийная акция протеста против принудительной мобилизации и противоправных действий региональных отделений ТЦК.
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