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Провокационная фигура. Mr. Brainwash

Провокационная фигура. Mr. Brainwash

Провокационная фигура в мире уличного искусства, Mr. Brainwash (мозгоправ) практикует непочтительный манеру присвоения, характеризующийся использованием известных изображений, защищенных авторским правом, из популярной культуры и истории искусства.

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