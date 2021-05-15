Провокационная фигура. Mr. Brainwash

Провокационная фигура в мире уличного искусства, Mr. Brainwash (мозгоправ) практикует непочтительный манеру присвоения, характеризующийся использованием известных изображений, защищенных авторским правом, из популярной культуры и истории искусства.
Провокационная фигура в мире уличного искусства, Mr. Brainwash (мозгоправ) практикует непочтительный манеру присвоения, характеризующийся использованием известных изображений, защищенных авторским правом, из популярной культуры и истории искусства.
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