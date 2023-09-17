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"Вся Америка застыла в страхе!" Что за ультиматум выдвинул нам Милли

"Вся Америка застыла в страхе!" Что за ультиматум выдвинул нам Милли

Речь пойдет об Арктике. Российские базы с размещенными на них ракетами категорически не устраивают Вашингтон.

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Комментарии
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Ольга Ким
...когда хочется чего-нибудь остренького😂
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2 час.
Валерий Авгур
о троллинге ничего не слышал .нет? глюпенький ,идиот ты а Путин умно троллит врага
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1 час.
Виктор Геманов
Собаки лают, а КАРАВАН (наша Россия) ИДЁТ!
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12 мин.

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