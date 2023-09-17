Абсолютный рейтингПодписаться"Вся Америка застыла в страхе!" Что за ультиматум выдвинул нам Милли Речь пойдет об Арктике. Российские базы с размещенными на них ракетами категорически не устраивают Вашингтон.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииОльга Ким...когда хочется чего-нибудь остренького😂Ответить2 час.Валерий Авгуро троллинге ничего не слышал .нет? глюпенький ,идиот ты а Путин умно троллит врагаОтветить1 час.Виктор ГемановСобаки лают, а КАРАВАН (наша Россия) ИДЁТ!Ответить12 мин.
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