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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Йоханнес Клэбо впервые в карьере выиграл гонку на 50 км

Сегодня Клэбо победил в классическом масс-старте на этапе Кубка мира в Осло. До этого лучшим результатом Йоханнеса в подобных гонках было второе место на чемпионате мира-2023.

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