Bild: счётная палата Германии обвинила минобороны ФРГ в расточительстве

Счётная палата Германии обрушилась с критикой на министерство обороны ФРГ за неэкономное использование финансовых средств, которое увеличилось после реформы законодательства страны, написала немецкая газета Bild со ссылкой на доклад этого органа государственного аудита.
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