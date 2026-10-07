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СахПресс

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«Детей одних не отпускать»: медведи стали чаще выходить в поселки на Сахалине

«Детей одних не отпускать»: медведи стали чаще выходить в поселки на Сахалине

Жителей Тымовского района предупредили об участившихся выходах медведей в населенные пункты. Особенно внимательно просят вести себя жителей Тымовского и Арги-Паги — там хищников неоднократно замечали возле жилых домов и социальных объектов.

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