Глава Ямала провел заседание Госсовета РФ по вопросам молодежи и детей в Омске

В Омске прошло заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Молодежь и дети». Мероприятие состоялось в рамках семинара-совещания Росмолодежи с участием руководителей исполнительных органов власти регионов, сообщают в окружном правительстве.
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