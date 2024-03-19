Западу резко поплохело: Русские потянулись к старым договорам, которые кормили "партнёров" годами

Тогда пусть сша вернёт наши царские деньги с процентами - основу средств фрс сша.

Ольга Скобликова

Да не только США, Англия нахапала царских драгоценностей на неимоверную сумму! Сколько лет королевы Великобритании щеголяли в украшениях Марии Федоровны, Александры Федоровна, да и вообще Дома Романовых!