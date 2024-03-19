Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Западу резко поплохело: Русские потянулись к старым договорам, которые кормили "партнёров" годами

Западу резко поплохело: Русские потянулись к старым договорам, которые кормили "партнёров" годами

Россия продолжает жечь глаголом! Времена колониальной зависимости окончены, и Россия будет пересматривать кабальные договоры, подписанные ранее.

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Комментарии
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Валерий Викторович Баженов
Тогда пусть сша вернёт наши царские деньги с процентами - основу средств фрс сша.
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Ольга Скобликова
Да не только США, Англия нахапала царских драгоценностей на неимоверную сумму! Сколько лет королевы Великобритании щеголяли в украшениях Марии Федоровны, Александры Федоровна, да и вообще Дома Романовых!
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9 час.
Валерий Мешалкин
Пора предьявить Америке счет за пользование Аляской, поискать в Европе золото Российской империи .
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4 час.

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