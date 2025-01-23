Ураган вырвал железную дверь из здания лаборатории в Камне-на-Оби

Также повредил кровлю другой постройки Ураган в Камне-на-Оби / Фото: "Каменские новости" В Камне-на-Оби ураганный ветер, который днем 22 января обрушился на Алтайский край, сорвал профлисты с крыш и двери с петель, пишут "Каменские новости".